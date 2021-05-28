Дарницький міст добудують за програмою Зеленського: оголошено тендер
Дарницький міст в Києві, який чекав завершення понад 10 років, добудують у рамках інфраструктурної програми Володимира Зеленського "Велике будівництво". 27 травня був оголошений тендер на будівництво моста, повідомляє Сьогодні.
До будівництва буде залучений незалежний технагляд. Ця практика успішно впроваджується в "Укравтодорі" з 2020 року, зокрема на будівництві не менш відомого довгобуду – мостів у Запоріжжі.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
"Минулого року ми розпочали масштабний процес завершення довгобудів по всій країні. Десятки мостів і дорожніх проєктів, які роками лише забирали кошти платників податків, нарешті стали національними активами та повернутими інвестиціями. Дарницький міст – це ще одна невтішна сторінка в історії української інфраструктури", – каже Кубраков.
10 років міст знаходився в замороженому стані. За словами міністра, більшість українських довгобудів виникають з двох причин: системної корупції та небажання взаємодіяти між різними органами влади.
"У 2021 році ця ситуація зміниться. Наша команда знає як успішно, а головне результативно працювати з великими проєктами. Мільйони українців уже побачили це на власні очі", – вважає Кубраков, який до призначення міністром був главою "Укравтодору".