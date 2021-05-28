Дарницький міст добудують за програмою Зеленського: оголошено тендер

Дарницький міст в Києві, який чекав завершення понад 10 років, добудують у рамках інфраструктурної програми Володимира Зеленського "Велике будівництво". 27 травня був оголошений тендер на будівництво моста, повідомляє Сьогодні.

До будівництва буде залучений незалежний технагляд. Ця практика успішно впроваджується в "Укравтодорі" з 2020 року, зокрема на будівництві не менш відомого довгобуду – мостів у Запоріжжі.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Минулого року ми розпочали масштабний процес завершення довгобудів по всій країні. Десятки мостів і дорожніх проєктів, які роками лише забирали кошти платників податків, нарешті стали національними активами та повернутими інвестиціями. Дарницький міст – це ще одна невтішна сторінка в історії української інфраструктури" , – каже Кубраков.

10 років міст знаходився в замороженому стані. За словами міністра, більшість українських довгобудів виникають з двох причин: системної корупції та небажання взаємодіяти між різними органами влади.