Одеса відкриває центр вакцинації: хто отримає щеплення

Цими вихідними центр вакцинації від COVID-19 відкривається і в Одесі. Він діятиме з 30 травня на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія, повідомляє РБК-Украина.

Центр вакцинації відкриється на стадіоні Одеської юракадемії за адресою Фонтанська дорога, 23.

"Щеплення вакциною CoronaVac отримуватимуть люди у віці 60 років і старше, зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку "Дія". Всі вони попередньо отримають дзвінок з пункту щеплення і будуть запрошені на вакцинацію на конкретний час" , - йдеться в повідомленні.

Центр вакцинації працюватиме з 09:00 до 17:00. Очікувана кількість щеплень за день - від 250 до 300.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 29 травня в Києві запустять великий центр вакцинації від COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ). Він знаходиться в районі станції метро "Лівобережна". Крім того, з 29 травня запрацює центр вакцинації у Львові, який знаходиться на стадіоні "Арена Львів".