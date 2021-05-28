Ексчиновників Держгеокадастру підозрюють у крадіжці землі

Державне бюро розслідувань викрило ексчиновників Держгеокадастру та посадових осіб державних підприємств Національної академії аграрних наук України з присвоєння земель НААН загальною площею понад 76 га, які не підлягають приватизації, повідомляє УНІАН.

"Як встановили слідчі ДБР, група осіб у змові з посадовими особами Держгеокадастру розробили злочинну схему заволодіння землями НААН загальною площею понад 76 га, які не підлягають приватизації. Це завдало державі збитків понад 2 млн грн" , – йдеться в повідомленні.

У повідомленні йдеться, що слідство отримало вичерпні докази для повідомлення про підозри у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, трьом посадовим особам.

Зокрема, про підозру повідомлено колишньому першому заступнику начальника управління Держгеокадастру в Одеській області; ексзаступнику начальника управління Держгеокадастру в Одеській області; директору товариства з обмеженою відповідальністю.