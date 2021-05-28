Штрафи за порушення валютного законодавства: затверджено Порядок

Постановою Кабінету Міністрів від 26 травня 2021 р. № 524 затверджено Порядок застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства, повідомляє ЛигаБизнес.

Документом визначено механізм застосування ДПС та її територіальними органами штрафних санкцій за порушення вимог валютного законодавства (крім порушення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів) та розмір штрафних санкцій.

Податкові органи застосовують до юридичних осіб штрафні санкції за кожний вид порушення вимог валютного законодавства, встановлених Законом та/або визначених нормативно-правовими актами Національного банку, які прийняті відповідно до Закону, зокрема у Положенні про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженому постановою НБУ від 2 січня 2019 р. № 5, а саме з питань:

проведення розрахунків на території України;

проведення розрахунків за валютними операціями;

торгівлі валютними цінностями та транскордонного переказу валютних цінностей;

здійснення окремих операцій в іноземній валюті;

здійснення валютних операцій в умовах запроваджених заходів захисту.

За такі порушення застосовуються штрафні санкції у розмірі 25% суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства, перерахованої у національну валюту за офіційним курсом НБУ, встановленим на день здійснення такої операції, за кожен випадок порушення, встановленого в результаті перевірки.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року, тягнуть за собою накладення штрафу (штрафної санкції) у розмірі 50 % суми операції.

Податкові органи застосовують штрафні санкції протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

Днем виявлення порушення вимог валютного законодавства є дата складення акта документальної або фактичної перевірки.

Податкове повідомлення-рішення, прийняте податковим органом, може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку.