У Запорізькому дитсадку дитині заборонили користуватися туалетним папером

У Запоріжжі у дитсадку №90 одній дитині заборонили користуватися туалетним папером, бо її мама відмовилася здати 1 000 гривень на ремонт, повідомляє Кореспондент.

За словами активістів, скандал спалахнув після батьківських зборів, на яких "батьківський комітет" , у складі якого чиясь мама, яка працює вихователем у цьому дитячому садку, ініціювала збір по 1 000 гривень на ремонт групової кімнати - вирішили пофарбувати, наклеїти шпалери і встановити натяжну стелю.

Здати гроші погодилися не всі батьки. Декого хвилювало питання пожежної безпеки. Втім, ініціаторів збору коштів це питання не зупинило, бо, за словами виховательки, дітям зі стелі на голову падає штукатурка, а перш ніж ввечері вивести дітей до батьків, вона витирає їм голову.

"Одній із мам, яка відмовилася здати кошти і яка наступного дня привела дитину у садок, вихователька сказала, що до неї звернулися батьки із питанням "чим її дитина підтирає попу", а коли дізналися, що вона не приносить за списком господарські товари, які роздають у садку, заборонили її дитині давати туалетний папір.