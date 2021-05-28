Під Києвом автоматники перевіряють кожну машину. Із суду втік злочинець

Жителів Київської області стривожили раптові КПП з автоматниками, які з'явилися у Вишгороді. Наприклад, в Бучі озброєні правоохоронці перевіряють кожну машину, яка виїжджає з міста. Поліція розшукує злочинця, який втік із зали суду, повідомляє Сегодня.

"По області введена поліцейська спецоперація щодо розшуку та затримання зловмисника. Він обманював жінок. Домовлявся з ними, приходив на побачення, а потім грабував жінок. Сьогодні над ним повинен був бути суд, а йому вдалося втекти із судової зали" , – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Київської області.

Як чоловікові вдалося втекти із залу суду – встановлюють співробітники поліції.