Митниця заблокувала велику партію контрабандних іграшок з Китаю

На територію України намагалися ввезти дві великі партії китайських іграшок LEGO в складі 14 772 наборів. Співробітники Державної митної служби запідозрили порушення прав інтелектуальної власності та призупинили оформлення товарів, повідомляє UBR.

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Іграшки вартістю 1,8 млн грн були знищені під контролем правовласника з метою недопущення ввезення контрафакту на український ринок, сказано в повідомленні Держмитслужби.

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Відзначається, що іграшки завозилися під замовлення для київських підприємств. Під час проведення огляду митники зв'язалися з департаментом компанії "LEGO Juris A / S" для підтвердження експорту. Однак в компанії повідомили про порушення авторських прав на бренд.

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"В результаті проведених консультацій підприємствами, які ввозили зазначені товари, був визнаний факт порушення права інтелектуальної власності компанії" LEGO Juris A/S", - повідомили в Держмитниці.
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