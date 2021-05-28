Митниця заблокувала велику партію контрабандних іграшок з Китаю

На територію України намагалися ввезти дві великі партії китайських іграшок LEGO в складі 14 772 наборів. Співробітники Державної митної служби запідозрили порушення прав інтелектуальної власності та призупинили оформлення товарів, повідомляє UBR.

Іграшки вартістю 1,8 млн грн були знищені під контролем правовласника з метою недопущення ввезення контрафакту на український ринок, сказано в повідомленні Держмитслужби.

Відзначається, що іграшки завозилися під замовлення для київських підприємств. Під час проведення огляду митники зв'язалися з департаментом компанії "LEGO Juris A / S" для підтвердження експорту. Однак в компанії повідомили про порушення авторських прав на бренд.