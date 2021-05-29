США і ЄС розробляють спільні санкції проти Білорусі

Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що США спільно з Євросоюзом розробляють санкції проти білоруських чиновників через інцидент з літаком Ryanair, повідомляє Лента.Ру.

США в координації з ЄС, іншими партнерами та союзниками працюють над санкціями стосовно представників влади Білорусії, пов'язаних з «триваючими порушеннями прав людини, корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року і подіями 23 травня» , сказала Дженніфер Псакі.

За її словами, 3 червня Вашингтон також поверне раніше зняті санкції проти дев'яти білоруських держпідприємств. Крім того, США призупинять дію договору з Білоруссю про взаємне використання повітряного простору, зазначила прес-секретар.