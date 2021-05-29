Тілль Ліндеманн анонсував кліп у радянській стилістиці

Лідер німецької групи Rammstein Тілль Ліндеманн уже пару місяців інтригує своїх шанувальників фотографіями, які робить у радянській стилістиці. Виявляється всі ці знімки були зроблені під час зйомок нового кліпу музиканта, повідомляє Телеграф.

28 травня Тілль Ліндеманн опублікував тизер нової відеороботи на композицію "Ich hasse Kinder", прем'єра якої призначена на день захисту дітей - 1 червня.

Похмурий ролик був знятий в Росії і з російськими акторами (Олександр Ревва й Аглая Тарасова). У ньому демонструється бюст Леніна, який плаче кривавими сльозами, і, скоріше за все, кліп буде присвячений жертвам сталінського терору.