Донецький "Шахтар" близький до рекордного трансферу

Донецький "Шахтар" близький до придбання бразильського півзахисника лісабонської "Бенфіки" Педріньо Делміно, повідомляє Апостроф.

Український клуб заплатить за футболіста від 35 до 40 мільйонів євро. Якщо трансфер відбудеться, то він стане рекордним в історії "Шахтаря" і українського футболу. Наразі трансферний рекорд належить колишньому півзахиснику "Шахтаря" Бернарду, який у 2013 році був куплений за 25 мільйонів євро.

23-річний Педріньо є вихованцем "Корінтіанса". В "Бенфіку" він перейшов влітку 2020 року. Сума трансферу склала 18 мільйонів євро. У минулому сезоні бразилець провів за португальський клуб 31 матч, забив один гол і віддав чотири результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 15 мільйонів євро. До збірної Бразилії не викликався.