Великобританія схвалила однодозового вакцину Johnson & Johnson

Британський регулятор з лікарських засобів і медичних препаратів (MHRA) схвалив використання американської однодозового вакцини від коронавируса Johnson & Johnson, повідомляє Новое время.

Дослідження підтверджують, що ця вакцина ефективна на 67% в запобігання захворюванню на коронавірусів.

Великобританія замовила 20 млн доз препарату Johnson & Johnson, але, як очікується, вони почнуть надходити не раніше середини літа.

В країні таким чином доступна вакцинація чотирма препаратами: Janssen (від Johnson & Johnson), Pfizer, AstraZeneca і Moderna.