Ляшко сказав, коли з'являться результати розробки української COVID-вакцини
У вересні 2021 року в Україні презентують перші розробки вакцин від коронавірусу. Однак, невідомо чи перейдуть результати на наступну стадію розробок. Про це журналістам розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, повідомляє Дiлова Столиця.
Тобто, буде презентована не сама вакцина, а лише результати одного з етапів її розробки.
"У вересні 2021 року повинні презентувати звіти ті, хто отримав фінансування з національного фонду досліджень. Це інститути Сибірного (Інститут біології клітини у Львові – ред і Комісаренка (Інститут біохімії ім. Палладіна у Києві). Щодо приватної компанії (Діапрофмед – ред), то ми не робили туди інвестиції, я не можу їм говорити, коли представити результати. Чи перейдуть результати, які вони зараз приведуть, в інші стадії – це питання, побачимо. Це те, на що ми повинні зважати, але не робити пріоритетом", – сказав міністр.
Він додав, що у цій справі головне розвиток науки в сторону розробки імунобіологічних препаратів. Окрім того, Ляшко не знає, чи розглядається наразі питання подачі української вакцини на прекваліфікацію ВООЗ, але додав, що це дуже дороге задоволення.