Ляшко сказав, коли з'являться результати розробки української COVID-вакцини

У вересні 2021 року в Україні презентують перші розробки вакцин від коронавірусу. Однак, невідомо чи перейдуть результати на наступну стадію розробок﻿. Про це журналістам розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, повідомляє Дiлова Столиця.

Тобто, буде презентована не сама вакцина, а лише результати одного з етапів її розробки.

"У вересні 2021 року повинні презентувати звіти ті, хто отримав фінансування з національного фонду досліджень. Це інститути Сибірного (Інститут біології клітини у Львові – ред і Комісаренка (Інститут біохімії ім. Палладіна у Києві). Щодо приватної компанії (Діапрофмед – ред), то ми не робили туди інвестиції, я не можу їм говорити, коли представити результати. Чи перейдуть результати, які вони зараз приведуть, в інші стадії – це питання, побачимо. Це те, на що ми повинні зважати, але не робити пріоритетом" , – сказав міністр.

Він додав, що у цій справі головне розвиток науки в сторону розробки імунобіологічних препаратів. Окрім того, Ляшко не знає, чи розглядається наразі питання подачі української вакцини на прекваліфікацію ВООЗ, але додав, що це дуже дороге задоволення.