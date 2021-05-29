Відпустка під час пандемії: умови в'їзду у країни Європи

Планувати відпустку під час пандемії коронавірусу досить складно – епідеміологічна ситуація в країнах змінюється щодня. Але попри це, більшість європейських держав усе ж починає поступово відкривати свої кордони для українських туристів. Однак перед тим, як відправитися в подорож, необхідно вивчити правила для в'їзду в певну країну, повідомляє Обозреватель.

Так, за словами Кулеби, зараз українці можуть подорожувати в 107 країн світу. Нещодавно для України відкрили свої кордони: Греція, Кіпр і Сейшельські острови.

"Умови в'їзду в країни можуть включати епідемічні вимоги, зокрема – надання негативних ПЛР результатів (проходження тестування в аеропортах або самоізоляції 14 днів)" , – розповідав на брифінгу міністр.

Більш детальну інформацію щодо кожної окремої країни можна знайти на сайті МЗС, де розміщено інтерактивну онлайн-карту подорожей по світу для українців на час пандемії коронавірусу.

Як стверджують представники ДАРТ, імовірно незабаром для українців відкриють свої кордони без надання негативного ПЛР-тесту Хорватія, Болгарія і Кіпр.

"Цілком можливо, що й інші країни Європейського Союзу почнуть відкривати для нас кордони за умови виконання всіх необхідних процедур. Але рішення про відкриття кордонів, звичайно, залежить передусім від епідеміологічної ситуації в країні, яка може швидко змінитися" , – заявили в ДАРТ.

Відкриття кордонів інших країн залежить передусім від епідеміологічної ситуації в певній державі. Джерело: Shutterstock

Також представники державного агентства туризму прокоментували ситуацію з Грецією, влада якої нещодавно пішла проти правил ЄС і відкрила кордони всім туристам. Греція таким способом намагається дати поштовх до відновлення економіки країни. За словами Уряду країни, в період відкритих кордонів співробітники туристичного бізнесу і туристи повинні будуть максимально дотримуватися заходів безпеки. Але в разі загострення ситуації з рівнем захворюваності, вони знову готові закрити всі кордони.

Більшість усе ж цікавить питання про те, чому деякі країни скасували ПЛР-тести, а інші вимагають надання цього аналізу перед вильотом.

"Зараз по всьому світу вводяться паспорти вакцинації, за наявності яких уже немає необхідності в наданні негативного результату ПЛР-тесту. Ба більше, буквально нещодавно Європейська комісія схвалила новий протокол безпеки, який повинен сприяти безпечному відновленню туризму в країнах ЄС для тих, хто вакцинувався. ДАРТ разом із МКІП і МОЗ зараз розробляє процедуру, за якої іноземці зможуть в'їжджати в Україну за умови вакцинації" , – заявили представники державного агентства туризму.

Куди поїхати українцям улітку в Європі

Греція

З 14 травня українці можуть вільно відвідувати Грецію авіатранспортом, на машині або за допомогою морського сполучення. Рейси здійснюються з 5 міст України – Києва, Львова, Дніпра, Одеси і Харкова. Українці можуть потрапити на острови Кріт, Корфу і міста Афіни, Салоніки і Ханью.

Як в'їхати у країну:

Туристам необхідно надати негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту, або сертифікат про вакцинацію, затверджений українською владою. Результат тесту повинен бути перекладений англійською мовою.

Також українці можуть надати довідку про перенесений COVID-19 та одужання, або довідку про наявність антитіл (термін дії таких довідок – від 2 до 9 місяців з дати видачі). Діти до 5 років у Грецію зможуть потрапити без тесту.

Після прибуття в країну мандрівників будуть вибірково тестувати на COVID-19.

Рейси до Греції будуть здійснюватися з 5 міст України - Києва, Львова, Дніпра, Одеси і Харкова. Джерело: Shutterstock

Болгарія

З 1 червня до 31 липня громадяни України можуть в'їжджати в країну на певних умовах. Поки прямі рейси в цю країну виконують Windrose Airlines і Ryanair.

Як в'їхати в країну:

Попри те, що умови в'їзду в цю країну змінюються дуже часто, протягом двох місяців українці можуть пред'явити на кордоні:

сертифікат вакцинації (документ про завершення програми вакцинації проти COVID-19);

довідку, яка підтверджує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР. Тест необхідно зробити за 72 години до перетину кордону, або показати негативний результат швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в'їзду в країну;

документ, в якому йдеться про те, що турист перехворів COVID-19 не менше ніж за 14 днів і не більше ніж за 6 місяців до дати в'їзду в країну.

Дітям до п'яти років дозволяється в'їжджати на територію Болгарії без надання цих документів.

Дітям до п'яти років дозволяється в'їжджати на територію без надання цих документів. Джерело: Shutterstock

Туреччина

З 15 травня Туреччина скасувала ПЛР-тести, тому українці можуть відвідати цю країну без будь-яких обмежень.

Як в'їхати в країну:

Перед вильотом до Туреччини всі пасажири повинні заповнити спеціальну форму (завантажити можна на сайті). В анкеті потрібно вказати свої паспортні дані, рейс і місце проживання на період перебування в цій країні.

Після того, як турист заповнив дані, буде виданий Hes-код, який необхідно показувати в готелях, місцях громадського харчування, торгових центрах і транспорті (Hes-код допомагає владі держави контролювати, чи мала людина контакт із хворим на COVID-19).

Туреччина скасувала ПЛР-тести для туристів з України. Джерело: Shutterstock

Чорногорія

Також зняла всі обмежувальні заходи на відвідування українцям і Чорногорія. Туристам не потрібно надавати ПЛР-тести.

Крім того, в ЗМІ також повідомляли, що Чорногорія робитиме безкоштовно ПЛР-тести тим туристам, які потребують того, щоб повернутися у свою країну.

Туристам не потрібно надавати ПЛР-тести для відвідування Чорногорії. Джерело: Shutterstock

Албанія

Албанія також зняла низку обмежень для мандрівників з України. Тепер туристи можуть вільно в'їжджати в цю країну без надання негативного ПЛР-тесту.

У пунктах перетину кордону в Албанії може бути вибіркова перевірка стану здоров'я.

В Албанії можуть здійснювати вибіркову перевірку стану здоров'я. Джерело: Shutterstock

Кіпр

З 1 квітня українцям дозволено відвідувати Кіпр. Однак через те, що влада цієї країни класифікувала територію України в "червону зону", туристам необхідно вивчити певні правила в'їзду.

Як в'їхати в Кіпр:

Перш ніж вилетіти з України, туристи мають заповнити форму декларації стану здоров'я на сайті. Також українцям необхідно надати негативний ПЛР-тест, зроблений протягом 72 годин до вильоту (результат аналізу повинен бути англійською мовою). Після прильоту на Кіпр мандрівники обов'язково повинні здати ПЛР-тест. Дітям молодшим за 12 років не потрібно здавати аналіз на коронавірус.

Дітям молодшим за 12 років не потрібно здавати аналіз на коронавірус для відвідин Кіпру. Джерело: Shutterstock

Сербія

7 травня ця країна відкрила кордони для туристів з України. Щоб відвідати Сербію, необхідно надати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 48 годин перед в'їздом у країну.