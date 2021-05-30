Загрожує підтоплення: на заході України сильні зливи

Погода в Україні 30 травня продовжує бути дощовою. Через сильні зливи можливі підтоплення у західних областях, повідомляє РБК-Украина.

Сьогодні і завтра на річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), Прута та Сiрету відбуватимуться підйоми рівнів води на 0,2 - 1,3 метрів над рiвнями, але без негативних наслідків.

В мiсцях проходження сильних злив ймовірне формування значного схилового та місцевого стоку, попередили в ДСНС.