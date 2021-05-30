Власників перепроданих евроблях попередили про нові проблеми

Не всі українці, які купили автомобілі на єврономерах, зможуть їх є розмитнити, повідомляє UBR.

Відзначається, що більшість таких машин на території України кілька разів перепродували - на підставі розписки або просто "по техпаспорту".

"Ці автомобілі знаходяться в Україні в середньому від 2-х до 5-ти років. Тому власники змінювалися неодноразово. Часто нинішні власники цих автомобілів не мають інформації навіть про останні продавців, не те що про осіб, які ввезли ці автомобілі особисто" , - йдеться в повідомленні юридичної компанії "Дорожній адвокат".

Колишні власники при цьому "не мають поняття, у кого нині знаходяться ці автомобілі".

"У той же час принцип залучення до відповідальності за порушення митних правил... полягає в тому, що штрафують саме того, хто особисто ввозить автомобіль на територію України, а не того, у кого він знаходиться в даний час" , - кажуть юристи.

За їх словами, відповідальність за цим нормам передбачає штраф у розмірі до 170 тис. грн або конфіскацію автомобіля.