Власників перепроданих евроблях попередили про нові проблеми
Не всі українці, які купили автомобілі на єврономерах, зможуть їх є розмитнити, повідомляє UBR.
Відзначається, що більшість таких машин на території України кілька разів перепродували - на підставі розписки або просто "по техпаспорту".
"Ці автомобілі знаходяться в Україні в середньому від 2-х до 5-ти років. Тому власники змінювалися неодноразово. Часто нинішні власники цих автомобілів не мають інформації навіть про останні продавців, не те що про осіб, які ввезли ці автомобілі особисто", - йдеться в повідомленні юридичної компанії "Дорожній адвокат".
Колишні власники при цьому "не мають поняття, у кого нині знаходяться ці автомобілі".
"У той же час принцип залучення до відповідальності за порушення митних правил... полягає в тому, що штрафують саме того, хто особисто ввозить автомобіль на територію України, а не того, у кого він знаходиться в даний час", - кажуть юристи.
За їх словами, відповідальність за цим нормам передбачає штраф у розмірі до 170 тис. грн або конфіскацію автомобіля.