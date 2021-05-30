У Європарламенті запропонували розмістити фото Протасевича в усіх аеропортах ЄС

Голова Європейського парламенту Давид Марія Сассоли запропонував, щоб з метою тиску на Білорусь фото ексголовного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича і його подруги Софії Сапеги були розміщені в усіх аеропортах Євросоюзу, повідомляє Страна.ua.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

"Активіст Роман Протасевич був викрадений білоруською владою на борту європейського регулярного рейсу. Проти цього акта повітряного піратства я пропоную всім європейським аеропортам виставити його портрет: це буде одним із знаків нашої солідарності" , - сказано в дописі.

А в одному з інтерв'ю Сассоли заявив, що Європа продовжить підтримувати увагу до справи Протасевича, а також чинити тиск на білоруську владу. Реакцію ЄС на примусову посадку літака Ryanair він назвав "сильною та одностайною".