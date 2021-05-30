Як позбутися від чорних крапок на обличчі в домашніх умовах
Чорні крапки також називають відкритими комедонами. Вони утворюються, коли пори закупорюються сумішшю шкірного сала і ороговілих клітин шкіри, повідомляє РБК-Україна.
Про причини їх появи і способи позбутися від чорних крапок в домашніх умовах розповів косметолог Станіслав Арканніков у своєму Instagram.
Причини появи чорних крапок:⠀
Генетичні.⠀ ⠀ Успадковані розширені пори звузити повністю не вийде, можна тільки це зробити на час.⠀ ⠀
Гормональні.⠀ ⠀ У період статевого дозрівання через гормональний стрибок підвищується виділення шкірного сала, що призводить до появи вугрів і комедонов.
Неправильне харчування.⠀ ⠀ На сьогоднішні прямий зв'язок між харчуванням і станом шкіри науково не встановлений. Однак помічено, що загострення проблем зі шкірою часто трапляється, якщо в раціоні з'явилися:⠀
- жирні страви;⠀
- шоколад;⠀
- молоко і жирні молочні продукти;⠀
- вуглеводи;⠀
- цукор.⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Неправильна косметика:⠀
- недостатнє очищення;⠀
- нерегулярне відлущування;⠀
- занадто жирні і щільні креми в теплу пору.⠀
Що робити вдома:⠀
- вмиватися 2 рази в день, особливо не забуваємо вранці, саме вранці максимальне вироблення шкірного сала,⠀
- не застосовуємо косметику, яка викликала раніше утворення чорних крапок,⠀
- звузити пори можна спиртом і спиртовмісними складами, але не захоплюємося часто, спирт сильно сушить шкіру, а шкіра від сухості швидше старіє.⠀
- активно використовуємо пілінги для домашнього догляду з мигдальною кислотою. рН такого пілінгу для дома не повинна бути нижче 3,0. Мигдальна кислота при частому застосуванні добре звужує пори.⠀
Обов'язково в косметолога:⠀ ⠀ Класичні мануальні чистки обличчя від чорних крапок небезпечні. Під час такої процедури є немалий ризик внести інфекцію і отримати пігментацію.⠀ Сучасні технології - це атравматичні, не ручні чистки з використанням хімічних пілінгів.⠀ ⠀ Кращий пілінг, який робить чорні точки м'якими, а в деяких випадках взагалі розчиняє і знищує їх, це піровиноградний пілінг. Після його застосування пори настільки сильно звужуються, що самі видавлюють розм'якшені камедони назовні, а косметологу залишається їх лише злегка змахнути з поверхні шкіри, не травмуючи її.