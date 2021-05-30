Як позбутися від чорних крапок на обличчі в домашніх умовах

Чорні крапки також називають відкритими комедонами. Вони утворюються, коли пори закупорюються сумішшю шкірного сала і ороговілих клітин шкіри, повідомляє РБК-Україна.

Про причини їх появи і способи позбутися від чорних крапок в домашніх умовах розповів косметолог Станіслав Арканніков у своєму Instagram.

Причини появи чорних крапок:⠀

Генетичні.⠀ ⠀ Успадковані розширені пори звузити повністю не вийде, можна тільки це зробити на час.⠀ ⠀

Гормональні.⠀ ⠀ У період статевого дозрівання через гормональний стрибок підвищується виділення шкірного сала, що призводить до появи вугрів і комедонов.

Неправильне харчування.⠀ ⠀ На сьогоднішні прямий зв'язок між харчуванням і станом шкіри науково не встановлений. Однак помічено, що загострення проблем зі шкірою часто трапляється, якщо в раціоні з'явилися:⠀

жирні страви;⠀

шоколад;⠀

молоко і жирні молочні продукти;⠀

вуглеводи;⠀

цукор.⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Неправильна косметика:⠀

недостатнє очищення;⠀

нерегулярне відлущування;⠀

занадто жирні і щільні креми в теплу пору.⠀

Що робити вдома:⠀

вмиватися 2 рази в день, особливо не забуваємо вранці, саме вранці максимальне вироблення шкірного сала,⠀

не застосовуємо косметику, яка викликала раніше утворення чорних крапок,⠀

звузити пори можна спиртом і спиртовмісними складами, але не захоплюємося часто, спирт сильно сушить шкіру, а шкіра від сухості швидше старіє.⠀

активно використовуємо пілінги для домашнього догляду з мигдальною кислотою. рН такого пілінгу для дома не повинна бути нижче 3,0. Мигдальна кислота при частому застосуванні добре звужує пори.⠀

Обов'язково в косметолога:⠀ ⠀ Класичні мануальні чистки обличчя від чорних крапок небезпечні. Під час такої процедури є немалий ризик внести інфекцію і отримати пігментацію.⠀ Сучасні технології - це атравматичні, не ручні чистки з використанням хімічних пілінгів.⠀ ⠀ Кращий пілінг, який робить чорні точки м'якими, а в деяких випадках взагалі розчиняє і знищує їх, це піровиноградний пілінг. Після його застосування пори настільки сильно звужуються, що самі видавлюють розм'якшені камедони назовні, а косметологу залишається їх лише злегка змахнути з поверхні шкіри, не травмуючи її.