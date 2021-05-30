Олександра Кучеренко розповіла про відпочинок на українських Мальдівах

Українська телеведуча і танцівниця Олександра Кучеренко разом зі своїм чоловіком, мандрівником Дмитром Комаровим відпочила на острові Джарилгач. Також до пари приєдналися оператор програми "Світ навиворіт" Олександр Дмитрієв з дружиною і дітьми, повідомляє УНІАН.

"Три дні, шість валіз, кілометри безлюдного пляжу і мільйон незабутніх емоцій від наших пригод на острові Джарилгач! Вперше я потрапила туди, коли торік вирушила в тур по Херсонській області. І ахнула від краси! Блакитна вода, приємний чистий пісок, дика флора і фауна навколо... Повірити не могла, що все це у нас, в Україні. І вирішила для себе неодмінно повернутися в це незвичайне місце знову, але вже з наметом" , - сказала Кучеренко.

Також вона додала, що це був її перший досвід з наметом так надовго в диких умовах. І одна вона там би не вижила.

"Синці, порізи, укуси комах - все це проходить, а враження залишаються на все життя. Таке палаюче небо, коли зірки кілька разів зриваються прямо на очах, я не бачила більше ніде! Дельфін в двох метрах від тебе! Вечеря біля моря, яку ми самі приготували і сервірували" , - підсумувала Олександра.

Зазначимо, острів Джарилгач в народі вважається українськими Мальдівами. Там можна скупатися в блакитних водах Чорного моря, прогулятися по золотистому пісочку і поніжитися на сонечку.

Кучеренко відпочила з чоловіком на острові / instagram.com/aakucherenko