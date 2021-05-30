Глава Центробанку Японії розкритикував біткоїн

Керівник Банку Японії Харухіко Курода виступив з критикою криптовалютної галузі на тлі стрімкого обвалу біткоїну останніми тижнями, повідомляє УНІАН.

Курода заявив, що більша частина торгівлі у криптовалютній сфері є спекулятивною, а волатильність біткоїнів надзвичайно висока.

При цьому він виділив серед криптовалют стейблкоїни (stablecoin), які прив'язані до запасів звичайних валют або фізичних товарів. Вони схильні до менших коливань, ніж курси типових криптовалют. На його думку, стейблкоїни також мають відповідати правовим стандартам, щоб стати зручним інструментом у майбутньому.

Курода таким чином приєднався до числа впливових критиків криптовалюти. Раніше голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив, що криптовалюта — це просто засіб для спекуляцій. Віцепрезидент Європейського ЦБ Луїс де Гіндос також заявив, що криптовалюту не варто розглядати для інвестицій. Глава Банку Англії Ендрю Бейлі попередив, що криптовалюти не мають внутрішньої вартості - люди мають купувати їх лише в тому випадку, якщо готові втратити свої гроші.