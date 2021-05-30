Прихильники Стерненка прийшли під Офіс президента

У Києві в урядовому кварталі значно посилили заходи безпеки. Таки заходи пов'язані з акцією на підтримку радикала Сергія Стерненка, засудженого до семи років позбавлення волі, повідомляє Страна.ua.

Акція запланована на 18:00 під Офісом Президента. Її назвали "Покажіть нам справедливість".

Біля ОП чергують десятки правоохоронців. Неподалік припарковано кілька десятків автозаків.

На відміну від попереднього протесту 20 березня, коли прихильники Стерненко влаштували погром ОП через відсутність на території правоохоронців, зараз Офіс охороняють посилено.

Біля входу на територію перевіряють особисті речі і сканують металодетектором. Також правоохоронці встановили загородження перед головним входом в ОП, таким чином захистивши учасників акції від фасаду будівлі, який раніше був облитий фарбою і розмальований.

Станом на 18:00 під ОП зібралося не більше 200 осіб. Більш точну кількість учасників акції сказати важко через велику кількість правоохоронців і журналістів. Офіційно акція на той момент ще не почалася.

Нагадаємо, завтра, в понеділок, 31 травня, Одеський апеляційний суд повинен оголосити остаточне рішення у справі про викрадення колишнього місцевого депутата Сергія Щербіча, в якому підозрюють тодішнього лідера одеського осередку Правого сектора Стерненка і його соратника Руслана Демчука.

Один з організаторів минулої акції на підтримку Стерненка Роман Синіцин перед сьогоднішнім заходом повідомив, що влада нібито має намір відправити націоналіста до в'язниці у цій справі.