У гумориста Олега Філімонова помер 15-річний онук

У гумориста і колишнього кандидата в мери Одеси від партії "Слуга народу" Олега Філімонова помер онук, якому було 15 років, повідомляє Новое время.

Філімонов повідомив, що його онукові Евану Григору стало погано під час гри в баскетбол.