У гумориста Олега Філімонова помер 15-річний онук
У гумориста і колишнього кандидата в мери Одеси від партії "Слуга народу" Олега Філімонова помер онук, якому було 15 років, повідомляє Новое время.
Філімонов повідомив, що його онукові Евану Григору стало погано під час гри в баскетбол.
"Друзі, у мене в родині сталося велике лихо. Сьогодні о 19:10 помер мій онук Еван Григор. Грав в баскетбол на майданчику з друзями. Упав і помер. Швидка намагалася його реанімувати протягом 45 хвилин, але не вийшло. Йому б в серпні виповнилося 16 років. Ось таке горе", – повідомив Філімонов.