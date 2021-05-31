У Росії колишній поліцейський відкрив вогонь по дитині й силовиках

У російському місті Єкатеринбург п’яний колишній поліцейський почав стріляти по перехожих і силовиках, посилаючись на росЗМІ, повідомляє InfoResist.

Очевидці розповіли, що в результаті стрілянини постраждали одна дитина, якій потрапила в живіт куля, і співробітник Росгвардії.

Відзначається, що стрільця звуть Сергій Биков і він раніше працював в правоохоронних органах. Злочинець стріляв з карабіна “Сайга” з балкона на четвертому поверсі.

В даний момент російські силовики оточили територію навколо будинку й евакуювали всіх місцевих жителів.

Також уточнюється, що колишній поліцейський стріляв з балкона голим і при цьому кричав вимоги “заборонити гомосексуалізм” . Крім людей, він також розстрілює припарковані біля будинку автомобілі.

Сусіди чоловіка розповіли, що він воював у Чечні, а у тверезому стані поводився абсолютно нормально.

Пізніше повідомили, що правоохоронці затримали чоловіка, і наразі він в стані алкогольного сп’яніння знаходиться в поліцейській дільниці.