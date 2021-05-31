Зеленського та "слуг" закликали "дати спокій" закону про мову

Депутати парламентської фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкти, які передбачають відтермінування частину 6 статті 23 закону про мову про демонстрацію фільмів в Україні державною мовою, заявив ﻿нардеп фракції "Європейська солідарність" Володимир Вʼятрович, повідомляє Ділова столиця.

Він нагадав, що 16 липня набуває чинності частина 6 статті 23 закону про мову, яка передбачає, що фільми в Україні демонструються українською мовою. Це стосується і кінопрокату, і інтернет-платформ, а також телебачення, "яке досі продовжує нав’язували глядачам фільми й серіали російською мовою" .

"Однак 24 травня депутати монобільшості Микита Потураєв і Євгенія Кравчук, а 28 травня – інший "слуга народу" Олександр Савченко зареєстрували законопроєкти №№ 5554 і 5554-1, які відкладають вступ у дію цієї норми на невизначене післякарантинне майбутнє. "Слуги народу" не придумали нічого кращого, як заявити, що демонструвати фільми українською мовою заважає епідемія ковіду. Русифікаторські проєкти планують форсовано включити до порядку денного вже на найближчому засіданні парламенту — 1 червня", — написав Вʼятрович у Facebook.

Зокрема, у пояснювальній записці до законопроєкту №5554 "Про внесення змін до деяких законів щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" вказано, що він "регулює застосування державної мови при поширенні й демонструванні фільмів, вироблених суб’єктами кінематографії, у період дії карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19" .

"Сьогодні, на жаль, основні ресурси теле- і кіновиробників спрямовані на власне виживання, забезпечення збереженості робочих місць і заробітних плат, організацію безпечних умов роботи людей і т.д., і застосування норми робить неможливим використання вже створеного контенту і водночас вимагає значних інвестицій в розробку і створення нового, що призведе до руйнування кінематографічної та телевізійної галузі, від чого найбільших втрат зазнає український глядач", — підкреслюється в пояснювальній записці.

Разом з тим Вʼятрович зазначає, що це "лише перша складова системної атаки влади на закон про мову" .

"Другою складовою є анонсоване "слугами народу" скасування вимоги до всеукраїнських газет і журналів мати з 16 січня 2022 року україномовну версію. Третьою – кулуарне переписування законопроєкту "Про медіа", яке руйнує домовленості про збереження в цьому проєкті норм, що захищають український медіапростір від русифікації, закріплені у висновку гуманітарного комітету від 14 липня 2020 року" , — написав він.