У Єгипті скасують обмеження на роботу ресторанів і магазинів: названо дату

З 1 червня влада Єгипту вирішили зняти карантинні обмеження роботи магазинів, торгових центрів, кафе і ресторанів. Якщо раніше вони були змушені закриватися о 21:00, то тепер зможуть працювати до півночі, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє видання Egypt Today з посиланням на рішення уряду. Однак інсайдери уточнюють, що водночас влада країни продовжила заборону на проведення масових зібрань в мечетях, зокрема святкувань та похорону. Весілля ж можна відзначати тільки на вулиці.

Також єгипетська влада знову почала стягувати в'їзний візовий збір. Тепер кожному туристу доведеться заплатити $25 – онлайн або після прильоту в аеропорту.