У Шевченківському районі Києва в будинку стався вибух: 1 потерпілий

У поліції встановлюються обставини, при яких стався вибух у будинку Шевченківського району Києва, у результаті якого постраждав чоловік. Він був госпіталізований до медичного закладу.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Сьогодні, 31 травня, уночі черговим поліції міста Києва повідомили, що в будинку по вул. Зоологічній стався вибух. Слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції в складі з вибухотехніками та лікарями виїхали на місце події.

Попередньо встановили, що в руках у 43-річного чоловіка здетонував якийсь вибухонебезпечний предмет. Потерпілого одразу ж госпіталізували в лікарню.

На даний момент поліція встановлює обставини події. Вирішують питання правової кваліфікації події.