Кім Чен Ин не з'являвся на публіці вже 24 дні

Кім Чен Ин не з'являвся на публіці вже 24 дні

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин вже 24 дні не з'являється на публіці. Це рекордна відсутність глави держави у 2021 році, посилаючись на південнокорейські ЗМІ, повідомляє Новое время.

Останній раз Кім Чен Ина бачили 6 травня, коли він проводив фотосесію з сім'ями військових після їхнього концерту.

"Це найтриваліший період в цьому році, коли не було повідомлень про публічну появу Кім Чен Ина", – заявив прессекретар міністерства у справах об'єднання двох Корей Лі Чон Чжу.

Він не вказав, з чим може бути пов'язана така тривала відсутність на публіці глави КНДР. За його словами, робити будь-які висновки поки рано.

Минулого року найдовша відсутність Кім Чен Ина на публіці тривала 25 днів – з 22 жовтня по 16 листопада. Це породило безліч чуток про стан його здоров'я.

За інформацією ЗМІ, Кім Чен Ин скоротив участь в публічних заходах через острах COVID-19.

Новини

analytics