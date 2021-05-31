Кім Чен Ин не з'являвся на публіці вже 24 дні

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин вже 24 дні не з'являється на публіці. Це рекордна відсутність глави держави у 2021 році, посилаючись на південнокорейські ЗМІ, повідомляє Новое время.

Останній раз Кім Чен Ина бачили 6 травня, коли він проводив фотосесію з сім'ями військових після їхнього концерту.

"Це найтриваліший період в цьому році, коли не було повідомлень про публічну появу Кім Чен Ина", – заявив прессекретар міністерства у справах об'єднання двох Корей Лі Чон Чжу.

Він не вказав, з чим може бути пов'язана така тривала відсутність на публіці глави КНДР. За його словами, робити будь-які висновки поки рано.

Минулого року найдовша відсутність Кім Чен Ина на публіці тривала 25 днів – з 22 жовтня по 16 листопада. Це породило безліч чуток про стан його здоров'я.

За інформацією ЗМІ, Кім Чен Ин скоротив участь в публічних заходах через острах COVID-19.