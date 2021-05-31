У Мінську "спільник Протасевича" заявив про масове мінування шкіл

Мінська міліція перевіряє повідомлення про мінування декількох шкіл в столиці Білорусі, повідомляє Страна.ua.

"Сьогодні в міліцію звернулися керівники декількох шкіл, які повідомили про те, що на пошту установ освіти надійшли повідомлення про закладені вибухові пристрої", - йдеться в повідомленні мінської міліції.

За інформацією пресслужби, на місця відправляються співробітники міліції, вживаються необхідні заходи безпеки.

"За кожним фактом повідомлення співробітники міліції проведуть перевірку", - поінформували в ГУВС.

Там нагадали, що раніше вже неодноразово надходили повідомлення про небезпеку, які не підтвердилися.

Водночас, як повідомляє Белсат в Телеграмі в "заміновані" школи надсилали повідомлення, в якому говорилося, що мінером є "спільник Протасевича". Він закликав звинувачувати в можливому вибуху саме творця телеграм-каналу "Нехта" Романа Протасевича, затриманого нещодавно в Мінську.