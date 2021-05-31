В'єтнам протестує на COVID-19 всіх жителів найбільшого міста

В'єтнам планує перевірити на коронавірус 9 мільйонів людей в своєму найбільшому місті. Крім того, в місті ввели додаткові обмеження, щоб впоратися зі зростаючим спалахом COVID-19, пишуть іноземні ЗМІ.

Влада оголосила, що людям в місті Хошимін дозволяється виходити з дому тільки в разі потреби. Міська влада планує протестувати все населення з можливістю тестування до 100 000 зразків в день.

Відзначимо, що з кінця квітня сплеск COVID-19 поширився на 31 муніципалітет і провінцію В'єтнаму, де зареєстровано понад 4000 випадків, що майже вдвічі перевищує загальну кількість, про яку країна повідомила з початку пандемії.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що деякі недавні пацієнти у В'єтнамі були інфіковані гібридом варіантів вірусу, вперше виявлених в Індії і Великобританії.