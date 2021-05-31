10 правил хорошого стоматолога: як вибрати

З гострим зубним болем лікаря вибирати вже не доводиться. Тому мудрі люди ходять до дантиста частіше разу на рік - хоча б для того, щоб встигнути вибрати найкращого. Якщо зуб болить, навряд чи ви будете уважно придивлятися до клініки - а робити це дуже навіть варто, повідомляє Men's Life.

Зате при плановому візиті ніщо не заважає включити спостережливість і проаналізувати, чи відповідає заклад і лікар 10 правилам хорошого стоматолога.

ПРАВИЛО 1. За красивим фасадом ховається убога обстановка і стіни, явно потребують ремонту? Навряд чи господар цієї клініки належним чином ставиться до свого бізнесу, персоналу і клієнтам. Не ризикуйте і пошукайте більш пристойний заклад.

ПРАВИЛО 2. У хорошій стоматологічній клініці не є такими дріб'язковими: попередній огляд порожнини рота зазвичай буває безкоштовним.

ПРАВИЛО 3. Температура в кабінеті повинна бути + 21 ° + 24 ° С. При більш низькій - фотокомпозити втрачають пластичність і здатність фрагментарно приєднуватися до твердих зубних тканин. При високій підвищується плинність матеріалу, що ускладнює його пластичну обробку. Все це відгукнеться майбутніми тріщинами в пломбах.

ПРАВИЛО 4. Сучасні фотокомпозиційни матеріали дуже чутливі до світла. Зверніть увагу на загальне освітлення кабінету: воно повинно бути розсіяним, безтіньовим і не нагріває робоче поле лікаря.

ПРАВИЛО 5. Не довіряйте клініці, де, нібито розуміючи вашу зайнятість, вас обіцяють не затримувати і виконати пломбування за 15-20 хвилин. Насправді для сучасного і відповідального світовим стандартам лікування часу потрібно більше.

ПРАВИЛО 6. Бажано, щоб лікар працював з помічником, який асистує при виборі необхідних кольорів і відтінків пломбувального матеріалу, проводить полірування, стежить за своєчасним видаленням з порожнини рота рідини. Правда, присутність асистента, як правило, піднімає ціну лікування.

ПРАВИЛО 7. Ідіть відразу, якщо у вас не виникло довіри до лікаря і здається, що він може вам нашкодити. По-перше, варто слухати свою інтуїцію. По-друге, з таким упередженням вас може не задовольнити навіть хороший результат - в результаті ні за що ні про що зіпсуєте нерви і собі, і лікарю.

ПРАВИЛО 8. У стоматології практично немає абсолютних показань до чогось. Домагайтеся індивідуального підходу до вас. Нехай дантист доведе, чому пропонує саме такий варіант лікування. Але і насторожитеся, якщо звучить занадто багато термінів, яким не дається пояснення, нарочито підкреслюється новизна і незвичність якого-небудь методу.

ПРАВИЛО 9. Звертайте увагу на те, як і чим пломбуються зуби і кореневі канали: здоров'я і довговічність зуба багато в чому залежить від цього. Пломба повинна максимально відновлювати природну анатомію зуба. Канал повинен бути запломбований повністю, а не на одну другу або дві третини. Перевіряється це рентгенологічно: доктор зобов'язаний показати вам один або більше рентгенівських знімків, зроблених в процесі лікування, і пояснити картинку, щоб ви самі побачили, наскільки добре запломбований канал.

ПРАВИЛО 10. Чудово, якщо обробка інструментів відбувається на ваших очах - це знімає можливі питання, що стосуються стерильності.