Ребел Вілсон похвалилася фігурою в обтислому вбранні

Знаменита голлівудська комедійна актриса і продюсерка Ребел Вілсон, яка схудла на 20 кг, поділилася з шанувальниками знімками, на яких продемонструвала свої форми в обтислому костюмі. Свій образ знаменитість доповнила аксесуарами, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото актриса опублікувала на сторінці в Instagram. Фанати засипали зірку компліментами.

Так, Вілсон позувала на борту приватного літака у вузьких велосипедних шортах і чорній кофті з відкритими плечима. Також вона взула зручні сандалі зі срібними заклепками.

Вілсон позувала на борту приватного літака. Джерело: instagram.com/rebelwilson

Свій лук голлівудська актриса завершила сонцезахисними окулярами коричневого кольору і зеленою сумочкою від Yves Saint Laurent з плетеним золотим ланцюжком.

Свій лук голлівудська актриса завершила зеленою сумочкою. Джерело: instagram.com/rebelwilson

Зазначимо, що нині акторці вдалося досягти бажаної позначки на вагах – 75 кілограмів. В особистому блозі Вілсон детально розповідає підписникам про свої успіхи, а також підкріплює слова новими знімками. Як виглядала Ребел Вілсон до схуднення, дивіться нижче.