Революція на ринку: яким був перший в світі кросовер

Автомобіль Matra-Simca Rancho з'явився на десять років раніше самого терміна «кросовер»

Matra-Simca Rancho - це кросовер, що випускався автомобільним відділенням французької аерокосмічної фірми Matra в 1977-1985 роках. Його унікальність в тому, що він з'явився за десять років до терміна «кросовер». Тоді такий автомобіль підносили для особливого способу життя. Розмите формулювання для машини поза сегментів. Але в багатьох сенсах Matra-Simca Rancho став зразком для автомобільного дизайну майбутнього.

Спочатку перший в світі кросовер позиціонувався як LAV (автомобіль для дозвілля). Зовні він представляв своєрідний мікс пікапа і фургона. Таке нестандартне рішення викликало інтерес до моделі. Деякі рішення дизайнери Rancho запозичили у Range Rover першого покоління. А через 15 років французький кросовер став «натхненником» для Land Rover Discovery першого покоління.

Кузов Matra-Simca Rancho виготовлявся зі сталі та скловолокна. По суті, новинка представляла собою розширену версію пікапа Simca 1100 с безліччю додаткових компонентів. У рух автомобіль приводив 1,4-літровий двигун з поперечним розташуванням. Кузов і днище були захищені сталевими пластинами. Паливний бак з подвійними стінками. Це дозволяло кросоверу долати практично будь-яке бездоріжжя.

У розрахованому на сімох людей салоні було достатньо місця і для зберігання речей. Для зручності пасажирів сидіння другого ряду «височіли» над передніми. Якщо виникала необхідність в перевезенні великогабаритних вантажів, другий і третій ряд сидінь складалися.

Rancho був справжньою дивиною і залишається нею донині. На жаль, у автомобіля так і не з'явилося гідного наступника. Звичайно, якщо не брати до уваги цілої плеяди сучасних кросоверів, які виявилися неймовірно успішними. Наприклад, Toyota RAV4, який з'явився тільки в 1994 році - через 17 років після Rancho.