Введення накопичувальної пенсії: що буде з податками

Введення в Україні накопичувальної пенсійної системи, що планується урядом, не передбачає підвищення податків, а передбачає перерозподіл єдиного соціального внеску та податку на доходи фізосіб, повідомляє УНИАН.

"Є чітка позиція прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, що при введенні системи податки ні на бізнес, ні на людей не зростуть. Передбачається, що роботодавці платитимуть 2% внесків за рахунок відповідного зменшення ставки ЄСВ, а працівники - 2% за рахунок зменшення ставки ПДФО. Фактично, пропонується частину податків, що сплачуються зараз, передати у власність людині", - наводяться в повідомленні прес-служби Міністерства соціальної політики слова міністра Марини Лазебної.

Вона зазначила, що також обговорюється можливість на старті зробити внески, коли 1% роботодавець буде платити людині за рахунок зниження ЄСВ, а ще 1% держава безпосередньо буде платити на рахунок людини з бюджету.

За словами Лазебної, передбачається, що участь у системі братимуть люди, що офіційно працюють, застраховані особи, в тому числі особи, які отримують різні види допомоги та грошового забезпечення від держави (особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, або доглядають за непрацездатними родичами, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та інші).

Фізособи-підприємці, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства візьмуть участь на добровільній основі.

"Людина буде сама обирати Пенсійний фонд або банк, в якому хоче зберігати свої накопичення, але не з усіх, а тільки тих, які попередньо додатково перевірять регулятори - НКЦПФР і НБУ - за цілою низкою критеріїв, і по щоденній діяльності яких прописані підвищені вимоги" , - зазначила міністр.

Вибрати фонд або банк людина зможе через "єдине вікно" на базі єдиного соціального реєстру будь-яким зручним способом: за допомогою мобільного додатку або в особистому кабінеті веб-порталу, через ЦНАП, веб-портал "Дія" або під час особистого звернення.

Учасник в щоденному режимі зможе контролювати стан своїх пенсійних накопичень на індивідуальному пенсійному рахунку, в будь-який час перевести свої пенсійні кошти в інший фонд або банк без штрафних санкцій, а в окремих випадках - скористатися пенсійними накопиченнями до досягнення пенсійного віку. Наприклад, у разі критичного захворювання учасника або членів його сім'ї, настання інвалідності. Також достроково можна буде забрати кошти при виїзді на постійне місце проживання за кордон.

Повідомляється, що при досягненні пенсійного віку людина зможе вибрати собі вид пенсійної виплати з декількох видів довічних виплат, виплат на певний термін. У разі смерті учасника пенсійні кошти отримають його спадкоємці, як і будь-яке інше майно.