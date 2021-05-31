Для вакцинованих від COVID-19 в Україні передбачать привілеї

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих від коронавірусу в Україні, повідомляє Новое время.

Він розповів, що уряд наступного тижня розгляне зміни, які нададуть вакцинованим деякі привілеї. Ляшко також повідомив, коли в країні з'являться так звані COVID-паспорти.

«Ми анонсували їх на 1 липня. Зараз цим питанням активно займається Міністерство цифрової трансформації з відповідними підрозділами Міністерства охорони здоров'я. У той же час, ті, хто отримав два щеплення, тобто, завершив повний вакцинальний цикл, можуть отримати сьогодні міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації. Воно буде давати таке ж підтвердження того, що людина була вакцинована», — сказав міністр.

В уряді запевняють, що українські сертифікати будуть відповідати всім стандартам ЄС, що дозволить відновити поїздки громадян України до країн Євросоюзу.