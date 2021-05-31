Зеленський підписав указ про створення Університету з кібербезпеки
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"В Україні буде створено президентський університет – це заклад вищої освіти, який готуватиме людей майбутнього, збере найкращих викладачів і навчатиме фахівців, котрі зможуть вирішувати важливі державні завдання для захисту нашої держави, для викликів майбутнього.
Він готуватиме фахівців із кібербезпеки, фахівців штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій", - заявив Зеленський.