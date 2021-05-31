У Франції закликали перевірити інформацію про стеження за європейськими лідерами

Держсекретар МЗС Франції з європейських справ Клеман Бон заявив про необхідність перевірити повідомлення про можливе стеження за європейськими високопосадовцями, оскільки це дуже серйозна ситуація, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це надзвичайно серйозно. Потрібно перевірити ці факти й засудити їх, якщо це виявиться правдою", – сказав Бон.

Раніше данська державна телерадіокомпанія DR розповсюдила інформацію про те, що Агентство національної безпеки США (АНБ) використовувало співпрацю з розвідувальною службою Данії для стеження за високопоставленими посадовими особами сусідніх країн.

Як випливає з повідомлення, об'єктами шпигунства були в тому числі канцлер Німеччини Ангела Меркель і кандидат у канцлери ФРН від Соціал-демократичної партії Німеччини Пеєр Штайнбрюк. У повідомленні DR говорилося, що висновки про стеження за європейцями стали результатом внутрішнього розслідування в данській службі військової розвідки, яке охоплювало 2012-2014 роки. Вони свідчать, що АНБ використовувало данські інформаційні кабелі для шпигунства за високопосадовцями у Швеції, Норвегії, Франції та Німеччині.

Європейські ЗМІ нагадують, що у 2013 році ексспівробітник ЦРУ Едвард Сноуден оприлюднив скандальні матеріали про шпигунство американських спецслужб за пересічними громадянами та членами уряду ряду європейських країн, в тому числі Німеччини, Іспанії та Франції. Тоді з'ясувалося, що США вели прослуховування телефонних розмов канцлера ФРН Меркель.