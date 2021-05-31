В Одеській області застрелився солдат ВСУ

Увечері 30 травня в Одеській області знайшли застреленим прикордонника військової частини 1942 року, який скоїв суїцид, повідомляє Телеграф.

Повідомляється, що солдат Ярослав Ганюченко застрелився в збройовій кімнаті з автомата під час зміни нарядів. Інцидент стався в селі Райдужному. Примітно, що це вже 3 випадок за кілька днів.

За даними з соцмереж, Ганюченко призвали на службу з Умані в 2020 році. В армії він був водієм-електриком. На службі конфліктів у нього не було. Незадовго до цього він повернувся з відпустки і був у доброму гуморі.

На даний момент деталі події встановлюють правоохоронці.