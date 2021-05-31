Курятина різко подорожчає: експерт назвав причини

В Україні очікується подорожчання курятини, найбільш популярного м'яса серед населення, на 20%. При тому, що за місяць ціни вже виросли на 5%, а за рік (травень до травня) - на 10%. Про це розповів гендиректор Українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон в ефірі "Україна 24, повідомляє UBR.

За його словами, подорожчання обумовлене декількома чинниками:

зростанням цін на корми;

податковим тиском на птахівників;

низькою рентабельністю виробництва;

скороченням обсягів виробництва і поголів'я на птахофабриках.

"Поки не очікується значного зниження вартості на зерно й олійні, а ціни навіть на новий урожай досить високі через світові тенденції. Тому, відповідно, немає підстав вважати, що в нас буде зниження собівартості саме при виробництві курятини", - підкреслив експерт.

Сластьон додав, що виробникам вигідніше експортувати оброблене м'ясо в Європу, де філе вдвічі дорожче, ніж в Україні. Також він не виключив подальшого закриття птахофабрик у країні.