Зеленський розповів про пріоритети влади в розвитку освіти
Президент Володимир Зеленський виступив на форумі "Україна. 30" у понеділок, 31 травня. На цьому тижні форум присвячений науці й освіті, повідомляє Вести.
Основні послання президента:
- Інфраструктура. В рамках проєкту "Велике будівництво" побудовано 150 шкіл і 100 дитячих садків по всій країні. До кінця року в планах збільшити їх кількість до 200.
- Одним з пріоритетів є забезпечення високошвидкісного інтернету і комфортних шкільних автобусів для сільської місцевості.
- Мова також йде про державні програми з відродження професійно-технічної освіти.
- Розвиток гуртожитків для студентів, сучасні аудиторії, спортивні майданчики, басейни, столові, лабораторії – все це в пріоритеті у влади.
- Зеленський також згадав про кадровий потенціал. Вихователь в дитячому саду, вчитель у школі, або викладач в університеті – всі вони повинні мати високий рівень кваліфікації й гідні умови роботи.
Також Зеленський анонсував створення президентського університету в Києві – установи вищої освіти, яка готуватиме
"людей майбутнього". Він підписав відповідний указ.