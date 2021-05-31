Зеленський розповів про пріоритети влади в розвитку освіти

Президент Володимир Зеленський виступив на форумі "Україна. 30" у понеділок, 31 травня. На цьому тижні форум присвячений науці й освіті, повідомляє Вести.

Основні послання президента:

Інфраструктура. В рамках проєкту "Велике будівництво" побудовано 150 шкіл і 100 дитячих садків по всій країні. До кінця року в планах збільшити їх кількість до 200.

Одним з пріоритетів є забезпечення високошвидкісного інтернету і комфортних шкільних автобусів для сільської місцевості.

Мова також йде про державні програми з відродження професійно-технічної освіти.

Розвиток гуртожитків для студентів, сучасні аудиторії, спортивні майданчики, басейни, столові, лабораторії – все це в пріоритеті у влади.

Зеленський також згадав про кадровий потенціал. Вихователь в дитячому саду, вчитель у школі, або викладач в університеті – всі вони повинні мати високий рівень кваліфікації й гідні умови роботи.