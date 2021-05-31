Вся правда про вегетосудинну дистонію

Трохи що не так зі здоров'ям, відразу підозрюють вегетосудинну дистонію. Що це за діагноз пояснила невролог Марина Анікіна, повідомляє РИА Новости.

У міжнародній класифікації хвороб немає такого поняття, як вегетосудинна дистонія (ВСД), проте цей діагноз дуже поширений, розповіла невролог-реабілітолог, головний лікар, кандидат медичних наук Марина Анікіна.

Вона зазначила, що частково мають рацію і ті, хто говорить, що вегетосудинна дистонія є, і ті, хто стверджує, що її як самостійного захворювання немає.

Вегетосудинна дистонія (ВСД) -це функціональне порушення нервової системи, характеризується порушенням загального стану і самопочуття, проявляється неорганічними збоями в роботі різних органів і систем.

У багатьох медичних виданнях можна зустріти інші назви цього захворювання, а саме: вегетативна дисфункція, нейроциркуляторна дистонія, невроз серця, функціональна кардіопатія, психовегетативний синдром, панічна атака, ангіоневроз, психовегетативний невроз, вазомоторний дистонія та ін. Зараз все частіше зустрічається термін «вегетативна дисфункція »(ВД) або« вегетосудинна дистонія »(ВСД).

Існує думка, що вегетосудинна дистонія (ВСД) - це не самостійне захворювання, а синдром, т. е. Наслідок будь-якого порушення, від простій перевтоми до захворювань, які потребують лікування. Тому і говорять, що один з найвірніших способів лікування дистонії - знайти і усунути її причину. Але все світила медичного світу одностайні в тому, що дистонія - це, безсумнівно, патологічний стан організму, що виникає через порушення в роботі нашої вегетативно - нервовій системи.

Вона підкреслила, що у дорослих людей таких проявів вже не повинно бути, тому що нервова система перебуває в стабільному стані. Однак після 60 років можлива друга хвиля симптомів ВСД. Найчастіше вони є одним з ознак неблагополуччя організму і можуть бути пов'язані з артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом і появою перших ознак якихось нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Паркінсона або Альцгеймера, попереджає невролог.

Лікар зазначила, що вегетативними симптомами можуть проявлятися депресія і підвищена тривожність. Причиною їх появи можуть бути також проблеми з вітаміном D.