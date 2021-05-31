ВР поки не розглядатиме закон про ліквідацію ОАСК

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент не буде розглядати законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва цього пленарного тижня, повідомляє РБК-Украина.

"Для того, щоб розглянути питання по суті, необхідне відповідне рішення комітету. Сьогодні, на жаль, цей законопроєкт не готовий до розгляду. Немає рішення комітету, в якому б рекомендувалося Верховній раді прийняти те чи інше рішення. Як тільки з'явиться, то за мною, як за головою ВР, затримки в цьому плані не буде" , - сказав Разумков.