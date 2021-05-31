ВР поки не розглядатиме закон про ліквідацію ОАСК

ВР поки не розглядатиме закон про ліквідацію ОАСК

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент не буде розглядати законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва цього пленарного тижня, повідомляє РБК-Украина.

"Для того, щоб розглянути питання по суті, необхідне відповідне рішення комітету. Сьогодні, на жаль, цей законопроєкт не готовий до розгляду. Немає рішення комітету, в якому б рекомендувалося Верховній раді прийняти те чи інше рішення. Як тільки з'явиться, то за мною, як за головою ВР, затримки в цьому плані не буде", - сказав Разумков.

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