Чи заробить Україна на повітряній ізоляції Білорусі

Не пускати повітряні рейси з Білорусі та облітати цю країну, безсумнівно, знакове рішення для авіагалузі. Що ж воно означає для українського ринку авіаперевезень, пише Олександр Суков, Дiлова Столиця.

Заборона польотів: що втрачає Білорусь

З 29 травня Україна закриває свій повітряний простір для використання літаками, зареєстрованими в Білорусі, повідомив офіційний телеграм-канал українського держпідприємства з обслуговування повітряного руху "Украерорух". Ще раніше, з 25 травня, Кабінет Міністрів ввів заборону на пряме авіасполучення з цією країною для українських і білоруських авіакомпаній. Таке рішення український уряд ухвалив слідом за закликом лідерів Європейського Союзу до європейських авіаперевізників уникати польотів над Білоруссю, а також ввести проти неї додаткові санкції. Про своє рішення не здійснювати польоти над цією країною вже повідомили ряд авіакомпаній — Air Baltic, Air France, Finn Air, Wizz Air, All Nippon Airways і Singapore Airlines.

Після цього Росія почала забороняти деякі рейси для авіакомпаній, які вирішили облетіти Білорусь. Зокрема, були скасовані рейси Відень — Москва авіакомпанії Austrian Airlines і Париж — Москва Air France. Однак потім з'явилася інформація, що російська влада може все-таки дозволити авіакомпаніям, які прилітають до Росії, облітати Білорусь. Пояснення, яке навели джерела Forbes і РБК в російському мінтрансі і на авіаринку, зводилося до того, що тут немає політики, а затримка з видачею нових дозволів викликана необхідністю опрацювати оновлені маршрути для авіалайнерів.

Джерело Forbes в одній із найбільших авіакомпаній Росії також пояснило затримку з дозволами на прийом європейських рейсів технічними причинами: їх нові маршрути не встигли узгодити.

28 травня російська влада видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на здійснення пасажирського рейсу з Відня до Москви по маршруту в обліт повітряного простору Білорусі, повідомив ТАСС представник Austrian Airlines.

Станом на 28 травня свій повітряний простір для авіакомпаній Республіки Білорусь закрили 10 країн, включаючи всі країни-сусіди, крім Росії.

За даними Європейської організації з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль), щодня над Білоруссю проходить близько 100 рейсів європейських і британських авіакомпаній, Євроконтроль порадив їм змінити маршрути через країни Балтії.

Чи виграє Україна

При цьому українська влада запропонувала використовувати повітряний простір України для обльоту території Білорусі.

"Україна готова зі свого боку надати максимальну підтримку державам і приватним компаніям в процесі перебудови маршрутів через наш повітряний простір" , — заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Однак експерти сумніваються, що запрошення у свій повітряний простір компаній, які тепер не будуть користуватися повітряним простором Білорусі, компенсує втрати від обмежень, введених проти цієї держави.

За словами засновника-партнера компанії Aviaplan LLC Євгена Трескунова, від обмежень постраждає "Украерорух", оскільки він втратить гроші не тільки у зв'язку з припиненням обслуговування рейсів компаній "Бєлавіа" і "Мотор Січ", які здійснювали прямі польоти до Мінська, а й у зв'язку з припиненням транзитних перельотів "Бєлавіа" через українську територію на південь, наприклад до Туреччини.

Втрати будуть і в українських авіакомпаній, яким тепер доведеться витрачати більше палива на обліт Білорусі, а також у аеропортів, які обслуговували пасажирів.

"Це втрати в сотні тисяч доларів до кінця року" , — сказав Євген Трескунов.

Тому українські авіакомпанії, яким доведеться облітати Білорусь і витрачати більше коштів на паливо і аеронавігаційне обслуговування, з часом можуть переглянути ціни на квитки в бік підвищення, що призведе до зниження попиту на рейси, а потім, можливо, і до їх закриття. Слід нагадати, що в МАУ поки що обіцяють не піднімати вартість квитків у зв'язку зі збільшенням льотного часу на деяких маршрутах через необхідність обльоту Білорусі. Однак пояснюють це загальною ситуацією в галузі на тлі пандемії COVID-19, а значить, в майбутньому тарифну політику можуть переглянути.

Усі негативи від ситуації з Білоруссю накладаються ще й на плачевні наслідки коронакризи для галузі: Україна є єдиною країною в Європі, в якій з початку пандемії жодне авіаційне підприємство не отримало допомоги від держави, тоді як в ЄС і США така допомога виділялася два-три рази.

На думку Олександра Ланецького, директора консалтингової компанії Friendly Avia Support, Україна нічого не отримає, посварившись з Білоруссю, у якої вона купує паливо. А заробити на аеронавігаційному обслуговуванні літаків, які полетять в обхід Білорусі через нашу територію, також не зможе, оскільки і так знаходиться в чорному списку через війну на Донбасі.

"На жаль, поки є рекомендації облітати схід України, включаючи Харків, ми нічого не дочекаємося. Я не бачу, як тут можна виграти, я тільки бачу, як ми дуже багато програємо" , — сказав він, додавши, що на 28 травня знає тільки одну авіакомпанію — Austrian Airlines — яка вирішила літати в обхід Білорусі через українську територію.

"В Україні немає нікого, хто б міг заробити на цьому з авіаційної точки зору. "Украерорух" більше втратить від того, що білоруси перестануть літати. А якщо і заробить, то 2 копійки на жалюгідних двох-трьох рейсах, які з'являться" , — сказав Ланецкий.

Додамо, що деякі авіакомпанії проігнорували заклики облітати повітряний простір Білорусі — наприклад, американська UPS Airlines як здійснювала польоти, так і продовжує це робити.