Шевченко назвав збірну, з якою не хоче грати на Євро-2020

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко зізнався, що хотів був уникнути зустрічі з Італією на Євро-2020. Він також зазначив, що вважає збірну Нідерландів фаворитом групи, в якій виступлять "жовто-сині, повідомляє Обозреватель.

Про це сам Шевченко заявив в інтерв'ю Radio Rai. Він назвав Італію одним з претендентів на перемогу в першості континенту.

Євро-2020 запланували провести в 11 країнах.

"В Італії дуже хороша команда. Вона входить до числа тих, хто може виграти чемпіонат Європи. Для нас вихід до плей-оф став би великим успіхом. Я хотів би уникнути зустрічі з Італією. У них дуже хороший склад і сильний тренер" , – заявив наставник збірної України.

"Австрія – хороша команда, але Македонія теж непогана. Нідерланди – фаворити, але немає збірних, з якими легко грати. Ми будемо далеко від дому, а у Нідерландів буде підтримка вболівальників на стадіоні. Так, у них не буде Ван Дейка, але вони дуже сильні. В Австрії є гравці, які грають в дуже сильних командах" , – резюмував Шевченко.