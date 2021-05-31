Президентський університет: коли почнеться навчання і за якими напрямами

Сьогодні, 31 травня 2021 року, розпочався Всеукраїнський форум "Україна 30. Освіта і наука" під час якого Володимир Зеленський підписав Указ № 217/2021 "Питання проєкту "Президентський університет".

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет презентував наповнюваність Президентського університету. За його словами, в Україні починають формуватися професії, які створять нову хвилю інновацій.

"Студенти мають повертати набуті знання в суспільство й творити нову хвилю інновацій стартапів. Освітній простір буде базуватися на напрямах і спеціальностях, які є професіями майбутнього або створюють шосту хвилю технологічного устрою. Процес формується виключно на засадах сучасного наукового освітнього простору. І знання провертаються з теорії одразу в практику", – підкреслив Сергій Шкарлет.

В основі Президентського університету закладено три "П":

Personality (індивiдуальнiсть);

Profession (професіоналізм);

Progress (здатність до стратегічного розвитку).

На основі цих складників базуються вступні тестування й формування знань щодо розроблення проєкту кожної особистості, розвиток професійних навичок і вступні внутрішні та міжнародні стажування, а також формування фінального тестування і завдань на проєктне дослідження.

Освітні напрями, які вкладені в освітній процес Президентського університету:

інформаційні технології,

кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

біотехнології та науки про здоров’я;

енергетичні технології;

глобалізація та міжнародні комунікації.

До університету відбиратимуть найкращих випускників. Перший набір становитиме 120 осіб (шість напрямів по 20 студентів), а в найближчі п’ять років їхня кількість має зрости до 600.

Організація освітнього процесу передбачається за всіма напрямами: бакалавр, магістр, МВА, МВІ, PHD.

Окрім того, міністр Сергій Шкарлет розповів і про особливості університету для студентів та викладачів: соціальний пакет, безкоштовне навчання, соцстрахування та гарантоване працевлаштування випускників університету в провідних державних компаніях, дослідницьких та наукових установах, центральних органах влади тощо.

До викладання в університеті залучатимуть найкращих українських фахівців і застосовуватимуться найсучасніші методики викладання (ключовий принцип: 30% теорії та 70% практики). Також до навчального процесу будуть залучені іноземні викладачі та експерти.

Держава та партнери університету гарантуватимуть студентам національне та міжнародне стажування. Буде передбачено можливість компенсації вартості навчання з боку роботодавця.