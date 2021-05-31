На кордоні з Кримом закриють КПВВ: подробиці
На адміністративному кордоні з окупованою Росією Автономною республікою Крим тимчасово закриють контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка, повідомляє Телеграф.
Про це в понеділок, 31 травня, повідомляє прес-служба Херсонської обласної державної адміністрації на сторінці в Facebook.
"З 7 червня протягом 14 днів буде припинено роботу контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду" Чаплинка ". Пов'язано це з проведенням ремонтних робіт на КПВВ", - йдеться в повідомленні.
При цьому в Херсонській ОДА додали, що два інших КПВВ на адмінграніце з окупованих Кримом -
"Чонгар" і "Каланчак", - продовжать працювати в штатному режимі.