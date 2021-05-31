На кордоні з Кримом закриють КПВВ: подробиці

На адміністративному кордоні з окупованою Росією Автономною республікою Крим тимчасово закриють контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка, повідомляє Телеграф.

Про це в понеділок, 31 травня, повідомляє прес-служба Херсонської обласної державної адміністрації на сторінці в Facebook.

"З 7 червня протягом 14 днів буде припинено роботу контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду" Чаплинка ". Пов'язано це з проведенням ремонтних робіт на КПВВ", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Херсонській ОДА додали, що два інших КПВВ на адмінграніце з окупованих Кримом -