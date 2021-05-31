Шкарлет розповів, чим займатиметься Президентський університет

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет презентував концепцію діяльності нового університету сучасних технологій, який було створено указом президента Володимира Зеленського, повідомляє Деловая столица.

Зазначається, що Президентський університет має стати сучасним інноваційним освітнім та науковим центром, що, зокрема, забезпечить підготовку лідерів для стратегічних галузей розвитку держави, готових до викликів сучасного мінливого світу.

"Це не лише про освітній процес – це стратегічна візія того, що ми маємо закладати в сучасну освіту, науку, інновації та розвиток суспільства. Президент в основу розвитку всього поклав наймогутнішу зброю, яка здатна змінити світ – це освіта. Українська освіта потребує певних інституціональних, фахових, кадрових та інших змін. Тому Президентом України та його командою було поставлено завдання створити новий майданчик змін у сфері вищої освіти. Ним і є Президентський університет" , – наголосив Шкарлет.

За його словами, Президентський університет – інноваційний заклад вищої освіти, випускники якого володітимуть якісними прикладними знаннями та лідерськими навичками.

Шкарлет зауважив, що нині вже починають формуватися професії, які створять нову хвилю інновацій.

"Студенти мають повертати набуті знання в суспільство й творити нову хвилю інновацій стартапів. Освітній простір буде базуватися на напрямах і спеціальностях, які є професіями майбутнього або створюють шосту хвилю технологічного устрою. Процес формується виключно на засадах сучасного наукового освітнього простору. І знання провертаються з теорії одразу в практику" , – розповів він.

Міністр зазначив, що в основу Президентського університету закладено три P:

Personality (індивiдуальнiсть);

Profession (професіоналізм);

Progress (здатність до стратегічного розвитку).

Саме на основі цих складників базуються вступні тестування й формування знань щодо розроблення проєкту кожної особистості, розвиток професійних навичок і вступні внутрішні та міжнародні стажування, а також формування фінального тестування і завдань на проектне дослідження.

Шкарлет уточнив, що в цій концепції в розвиток кожного елементів особистості вкладають "мотиваційне лідерство, психологічний розвиток, комунікації, баланс між теорією і практикою, командне лідерство, знання виробничих та бізнес процесів, а також здатність кожного випускника й кожного викладача в освітньому процесі до проведення досліджень, розроблення інновацій, стратегій та управління всіма ризиками, пов’язаними з освітою".

Освітні напрями, вкладені в освітній процес Президентського університету:

інформаційні технології;

кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

біотехнології та науки про здоров’я;

енергетичні технології;

глобалізація та міжнародні комунікації.

При цьому розвиток особистості базується на ключових темах:

компетентність (технічна і поведінкова);

комунікативні навички;

професійні навички;

мотивація до розвитку (наставництво).

Планується, що перший навчальний рік в університеті розпочнеться з жовтня 2023 року.

За словами Шкарлета, до університету відбиратимуть найкращих випускників.

Перший набір становитиме 120 осіб (шість напрямів по 20 студентів), а в найближчі п’ять років їхня кількість має зрости до 600.

Організація освітнього процесу передбачається за всіма напрямами:

бакалавр;

магістр;

МВА;

МВІ;

PHD.

До викладання в університеті залучатимуть найкращих українських фахівців і застосовуватимуться найсучасніші методики викладання (ключовий принцип: 30% теорії та 70% практики).

Також до навчального процесу будуть залучені іноземні викладачі та експерти.

Держава та партнери університету гарантуватимуть студентам національне та міжнародне стажування. Буде передбачено можливість компенсації вартості навчання з боку роботодавця.

Університет, держава та партнерський бізнес забезпечать студентам реалізацію власних наукових розробок та їх подальшу комерціалізацію.

Насамкінець Шкарлет розповів про особливості університету для студентів та викладачів:

соціальний пакет;

безкоштовне навчання;

соцстрахування та гарантоване працевлаштування випускників університету в провідних державних компаніях, дослідницьких та наукових установах, центральних органах влади тощо.

Нагадаємо, виступаючи на форумі "Україна.30.Освіта" 31 травня президент Зеленський розповів, що в Україні зʼявиться новий заклад вищої освіти – Президентський університет, діяльність якого буде присвячено сучасним технологіям. Він також підписав відповідний указ №217/2021 "Питання проєкту "Президентський університет".