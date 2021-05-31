Жириновський раптово висловився за зміну влади у "сусідів"
Одіозний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський раптово висловився за зміну влади в Білорусі, повідомляє Деловая столица.
Про це він написав у Twitter.
"Білоруси втомилися від Лукашенка, втомилися від одного політика, потрібна змінюваність влади. Змінюваність повинна відбуватися разом із прийняттям нової Конституції і виборами", — заявив Жириновський.
"Зараз складається погана ситуація, коли Європа нападає і на Білорусь, і на Росію, ми проти цього", — додав він.