Жириновський раптово висловився за зміну влади у "сусідів"

Одіозний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський раптово висловився за зміну влади в Білорусі, повідомляє Деловая столица.

Про це він написав у Twitter.

"Білоруси втомилися від Лукашенка, втомилися від одного політика, потрібна змінюваність влади. Змінюваність повинна відбуватися разом із прийняттям нової Конституції і виборами" , — заявив Жириновський.

"Зараз складається погана ситуація, коли Європа нападає і на Білорусь, і на Росію, ми проти цього" , — додав він.