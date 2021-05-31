Що очікується на валютному ринку першого червня

Останній день місяця на міжбанківському валютному ринку пройшов з мінімальними за всю історію торгів обсягами операцій по долару.

Небажання продавців валюти працювати за схемою ТОМ (з розрахунками завтрашнім числом) через вихідний день у США обернулося вкрай низькими обсягами операцій. Всі операції пройшли в діапазоні 27,465-27,49 гривень, хоча спочатку були спроби підняти цінник на продаж вище. Крім того, підтвердився тренд на зміцнення гривні, що відновився в кінці минулого тижня.

До закриття торгів понеділка опустилися на 3 копійки на купівлі і на продажу в порівнянні із закриттям минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,40 / 27,58 (купівля / продаж).

Торги понеділка відкрилися небачено широко: спред на відкритті склав 18 копійок. І продавці, і покупці спробували на старті торгової сесії качнути курс в свою сторону, але успіху не досягла жодна сторона. Перша угода по схемі ТОМ пройшла аж о 10:06: 1 млн доларів був проданий за ціною 27,4898 гривень. Угоди сьогодні полягали дуже неохоче: покупці сподівалися на більш низькі ціни, а продавці, чиї спроби продати долари дорожче 27,50 гривень не увінчалися успіхом, не поспішали віддавати. Тільки необхідність врегулювання банками валютних позицій сьогодні, схоже, змушувала здійснювати якісь операції.

Котирування закриття - 27,46 / 27,50 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні склав рекордні 14,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,4623 гривень.

Офіційний курс долара на 1 червня встановлено на позначці 27,4674 гривень за долар, зниження на 3,30 копійки.

Офіційний курс євро на 1 червня встановлено на позначці 33,5116 гривні за євро, зростання на 12,20 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,2229. Закриття довгих позицій по долару перед кінцем місяця викликало різкий стрибок євро, який піднявся до позначки 1,2230 долара.

Російський рубль з 73,10 опустився майже до 73,50 рублів за долар через розпродажі рубля в кінці місяця. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 73,39-73,44 рубля за долар. Вартість готівкового рубля в Києві залишається незмінною на рівні 3,72-3,75 гривні за 10 рублів другий тиждень поспіль.

Що очікується на валютному ринку в перший день літа

На вівторок, 1 червня намічено черговий аукціон, на якому Міністерство фінансів запропонує вітчизняним і зарубіжним інвесторам 5 випусків ОВДП у гривні і 2 випуски - в доларах США. Багато чого буде залежати від того, наскільки іноземці проявлять інтерес до покупок наших цінних паперів і чи стануть вони продавати валюту для цих цілей.

Готівковий долар продовжує дешевшати; вже до вечора понеділка в Києві можна було знайти оптові партії готівкового «американця» по 27,44-27,45 гривень. Є всі передумови для збереження тенденції плавного зміцнення гривні. В цьому випадку завтра долар може подешевшати ще на 2-3 копійки; швидшого зміцнення чекати не доводиться.

Готівковий євро до вечора понеділка в столиці продавали по 33,42-33,45 гривні. Але різкий стрибок євро на FOREX дозволяє припустити, що завтра ціна на нього зросте.

Що стосується російського рубля, ціну на нього «забетонували» на рівні 3,72-3,75 гривні за 10 рублів. Швидше за все, така ж ціна збережеться і завтра.