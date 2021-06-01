Опублікована збірна кращих гравців Ліги чемпіонів
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував збірну найкращих гравців Ліги чемпіонів. До неї увійшли 23 футболісти, повідомляє Обозреватель.
Як повідомляється на офіційному сайті організації, серед них сім представників "Челсі", які стали переможцями турніру, та немає зірки "Ювентуса" Кріштіану Роналду.
Повністю список найкращих виконавців має такий вигляд:
Голкіпери: Едуар Менді ("Челсі"), Тібо Куртуа ("Реал"), Едерсон ("Манчестер Сіті").
Захисники: Сезар Аспілікуета ("Челсі"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Маркіньос (ПСЖ), Антоніо Рюдігер ("Челсі"), Бен Чілуелл ("Челсі"), Давід Алаба ("Баварія").
Півзахисники: Жоржиньо ("Челсі"), Мейсон Маунт ("Челсі"), Нголо Канте ("Челсі"), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті"), Лука Модріч ("Реал"), Сержіу Олівейра ("Порту"), Філ Фоден ("Манчестер Сіті").
Нападники: Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Роберт Левандовскі ("Баварія"), Карім Бензема ("Реал"), Неймар (ПСЖ), Ліонель Мессі ("Барселона").