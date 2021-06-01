Опублікована збірна кращих гравців Ліги чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував збірну найкращих гравців Ліги чемпіонів. До неї увійшли 23 футболісти, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляється на офіційному сайті﻿ організації, серед них сім представників "Челсі", які стали переможцями турніру, та немає зірки "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

Повністю список найкращих виконавців має такий вигляд:

Голкіпери: Едуар Менді ("Челсі"), Тібо Куртуа ("Реал"), Едерсон ("Манчестер Сіті").

Захисники: Сезар Аспілікуета ("Челсі"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Маркіньос (ПСЖ), Антоніо Рюдігер ("Челсі"), Бен Чілуелл ("Челсі"), Давід Алаба ("Баварія").

Півзахисники: Жоржиньо ("Челсі"), Мейсон Маунт ("Челсі"), Нголо Канте ("Челсі"), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті"), Лука Модріч ("Реал"), Сержіу Олівейра ("Порту"), Філ Фоден ("Манчестер Сіті").

Нападники: Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Роберт Левандовскі ("Баварія"), Карім Бензема ("Реал"), Неймар (ПСЖ), Ліонель Мессі ("Барселона").