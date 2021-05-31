Зеленський: Німеччина і Франція на останній зустрічі не змогли назвати РФ стороною конфлікту

Під час останньої зустрічі радників урядів учасників нормандського формату представники Німеччини та Франції не змогли назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі. Крім того, в цьому форматі не обговорюється ні окупація Криму, ні гарантії безпеки для України, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Нормандський формат стосується тільки сходу України. Мова не йде ні про Крим, ні про трубопроводи, ні про гарантії безпеки. Мова не йде ні про наше членство в НАТО, ні про наше партнерство з Альянсом" , - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна зробила багато важливих кроків у нормандському форматі.

"Але чому ми не вирішили свої проблеми? У такому форматі, наприклад, пройшли зустрічі в Мінську. Це технічний круглий стіл, на якому ми намагаємося обговорити питання, пов'язані з припиненням війни" , - уточнив глава держави.

Зеленський нагадав, що під час останньої зустрічі радники із зовнішньої політики нормандських урядів, тобто представники Німеччини, Франції, України та Росії, Російський парламентер прямо запитав: "скажіть, будь ласка, чи є Росія стороною в цьому конфлікті?"

Президент підкреслив, що представники Німеччини і Франції не дали на це питання конкретної відповіді.

"І знову була обрана обережна дипломатія. Ми не згодні з цим, тому що Росія, звичайно, є стороною в цьому конфлікті" , - зазначив він.

За його словами, цей випадок показує, як працює нормандський формат і зустрічі в Мінську.

"Ми знаходимося на такому етапі, коли всі бояться навіть назвати Росію стороною конфлікту" , - резюмував Зеленський.

Журналіст німецького видання уточнив у глави держави: " Так не наважився представник Німеччини назвати Росію стороною конфлікту? "