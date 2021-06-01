Курс валют НБУ на 1 июня

Курс валют НБУ на 1 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 1 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 31 мая, упал на 3 коп до 27.47 за 1 доллар.

Евро подорожал на 12 коп до 33.51 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 3.74 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 3 коп до 38.96 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 5 коп до 30.52 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 2 коп до 7.47 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.467400 --0.033
EUR Евро 33.511600 +0.122
RUB Рубль 0.374220 +0.001
GBP Фунт стерлингов 38.957000 +0.032
CHF Швейцарский франк 30.517600 +0.048
PLN Польский злотый 7.468800 +0.024

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