Курс валют НБУ на 1 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 1 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 31 мая, упал на 3 коп до 27.47 за 1 доллар.

Евро подорожал на 12 коп до 33.51 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 3.74 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 3 коп до 38.96 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 5 коп до 30.52 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 2 коп до 7.47 за 1 польский злотый.